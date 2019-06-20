20 Haziran 2019 13:23 | Perşembe
Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, "Benim hakkımda konuşacak bir şeyi olmayanlar hakikatı olmayan konularla uğraşıyorlar" dedi.
Binali Yıldırım, "Bu ülkede benim seviyemde siyaset yapan herkese araç ve koruma veriliyor. Ben hatta bunları minimuma indirdim." dedi.
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