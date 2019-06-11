Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin

Bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran'da İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde ortak yayına çıkacağı Bianali yıldırım hakkında , "Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş" iddiası üzerine Binali Yıldırım Twitter üzerinden yanıt verdi.

"BUNUN ADI BASİTLİKTİR"

İmamoğlu'nu özür dilemeye çağıran Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

CHP adayı biraz önce ortak canlı yayınla ilgili "Binali Yıldırım soruları istemiş bana bilgi geldi" diyor. Sonra da kendisine tarafların yalanlaması iletildiğinde "öyle değilse yanlış anlamışım" diyor.

Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin. Yalan söyleme üzerine kurulu çirkin bir siyaseti İstanbullular hak etmiyor. Bunun adı basitliktir.