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13 Haziran 2019 00:52 | Perşembe

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na: Hala bu işi nasıl döndürürüm gayreti içinde

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "(Yıldırım ile İmamoğlu'nun katılacağı ortak canlı yayın) Benim soru isteme adetim yok. Arkadaşımız (Ekrem İmamoğlu) bir yalan söyledi, yalanı yatsı olamadan ortaya çıktı. Hala bu işi nasıl döndürürüm gayreti içinde." dedi.

Binali Yıldırım, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı. "16 Haziran'da yapılacak canlı yayında sorulacak soruları istediniz mi?" sorusunu Yıldırım, "Benim soru isteme adetim yok. Arkadaşımız (Ekrem İmamoğlu) bir yalan söyledi, yalanı yatsı olamadan ortaya çıktı. Hala bu işi nasıl döndürürüm gayreti içinde. Üzülüyorum. Yalanı da hatayı da kabul etmek erdemdir. Konuştukça irtifa kaybediyor. Tavsiyem sakin olsun. Öfke kontrolü önemli bir şey." şeklinde cevapladı.

Gazeteci Uğur Dündar'ın ortak canlı yayının moderatörlüğünü yapmaktan vazgeçmesini değerlendiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın, biz cevap vereceğiz, adaylar, demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim. Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. Böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP'nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti."

"Kimsenin oyu kimsede değil"

HDP'nin Kürt kökenli seçmenlerin tek temsilcisi olmadığına değinen Yıldırım, "Kimsenin oyu kimsede değil. Herkes adayları dinleyecek, adaylara bakıp karar verecek. HDP, Kürt seçmenin oyunun sahibi değil. Bize Kürtlerden oy geldi. Bu seçimde daha da çok geleceğine inanıyorum. İstanbul'a en iyi hizmeti ben yaparım. Çünkü ben o bölgenin insanıyım." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki trafik sorununa değinen Yıldırım, "Trafiği çözmek benim işim. Türkiye'de çözdüm, burada da haydi haydi çözerim. 5 sene sonra trafikle ilgili sorun kalmaz." dedi.

Yıldırım, İstanbul'un trafik sorununu çözmek için akıllı şehir yönetiminin yanı sıra trafik zabıtalarının daha aktif kullanılacağını söyledi.

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın görüşleriyle siyasi görüşlerinin şekillendiğini anlatan Yıldırım, "İnanıyorum ki Saadet Partisi'ne gönül veren kardeşlerimiz bize oy verecek." diye konuştu.

İBB çalışanlarının son dönemde haksız eleştirilere maruz kaldığına değinen Yıldırım, "Acımasızca yükleniyorlar. İpe sapa gelmeyen karalama şeyler çalışanları bunalttı. Çalışanlar da bir araya gelelim tepkimizi ortaya koyalım diyorlar. Bu doğal bir şey." şeklinde konuştu.

CHP yönetimine geçen belediyelerde işçi çıkarılmasına değinen Yıldırım, "CHP Genel Başkanı bir taraftan işçinin emeğiyle oynamayacağız diyor, diğer taraftan el değiştiren belediyelerde bu tip işleri görüyoruz. Bu tamamen samimiyetsizlik." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL ESKİ YILLARA GÖRE ÇOK İYİ BİR KONUMDA"

Binali Yıldırım, İstanbul'daki belediyecilik hizmetlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dönemiyle değişmeye başladığına değinerek, şunları anlattı:

"İstanbul eski yıllara göre çok iyi bir konumda. Dürüst davranmak lazım. Tayyip Bey'in belediye başkanlığı öncesi İstanbul ile sonrası kıyas kabul etmez. 94 öncesi İstanbul'u bir sürü genç kardeşimiz bilmiyor. Biz o günleri yaşadık. Bilmemeleri normal. Bilmemeleri iyi bir şey. Kollarımız kopardı, iki elimizde iki tane bidon getiriyoruz, su dolduruyoruz. Çöp dağ gibi oluyor toplanmıyor, hava kirliliğinden nefes alamıyorsun. Otobüs, metrobüs, yürü tabanlarla... Bunlar şaka gibi geliyor ama yaşandı. 94 sonrası İstanbul'da dönüm noktası. Anketlerde araştırıyorsun İstanbul'un sorunlarını ne çöp çıkıyor, ne susuzluk çıkıyor, ne temizlik çıkıyor, yok. Ne var ulaşım trafik, yeşil alan, otopark, bağımlılıkla mücadele."

Ekrem İmamoğlu'nun belediye verilerini kopyalatmak istemesine değinen Yıldırım, "Kim sana bilgiyi vermemezlik edebilir. Bu tecrübesizlik. Ben iyi niyetli düşünüyorum. Bir hesap da olabilir. 'Bir açıkları varsa, kısa sürede derleyip toplayayım da belki bunları kullanırım.' Ulusal güvenlikten öte insanların bilgilerine sahip olma hakkınız yok. Öyle bir şey yok. Onu veren adamın ömrü hapislerde geçer. Vereceksin diye emrettiği adamın ömrü hapiste geçer. Ne kadar verildiğini bilemiyorum." diye konuştu.

"BİZ BU SEÇİMİ ANLAMLI BİR FARKLA KAZANACAĞIZ"

Tekrarlanacak seçimi kazanacaklarını vurgulayan Yıldırım, "Biz bu seçimi anlamlı bir farkla kazanacağız. Bizim yol arkadaşlığımızda, AK Parti'de küslük olmaz. Zaman zaman sitem olabilir. Sitem sevgiden gelir. Konuşuruz, işleri güzelleştiririz. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Konuşma fırsatı vereceğiz. Bunu yapıyoruz. Asla bizim seçmenimiz pireye kızıp yorgan yakmaz." ifadesini kullandı.

İstanbul'a halk plajları yapacakları söyleyen Yıldırım, "En az 5 tane halk plajı yapacağız. Çünkü Marmara temizlendi. Plaj olarak Karadeniz ve Marmara kıyısında düzenleyeceğimiz yerler var." dedi.

Üniversite öğrencilerinin staj sorununu çözeceklerini anlatan Yıldırım, "Gençler staj yaparken bin lira da maaş alacak." diye konuştu.  

Yıldırım, Atatürk Havalimanı'nın fuar, kongre merkezi, millet bahçesi olarak düzenleneceğini ve özel uçuşların yapılacağı mini havalimanı olarak da kullanılmaya devam edileceğini kaydetti.

(AA)

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