Binali Yıldırım'dan canlı yayın sonrası ilk mesaj
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, ortak canlı yayın sonrası sosyal medya hesabı Twitter’dan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yıldırım, Ekrem Bey çok şey anlattı da, ne yapacağını söylemeyi unuttu. ifadelerini kullandı.
Türkiye dün akşam ekrana gelen Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak canlı yayına kilitlendi. CHP adayı Ekrem İmamoğlu, daha önce söylediği sözleri unutup yalan ve inkar stratejisini uygularken Binali Yıldırım ise projelerini somut verilerle gözler önüne serdi.
Ortak yayının sona ermesinin ardından Binali Yıldırım'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldırım, "Ekrem Bey çok şey anlattı da, ne yapacağını söylemeyi unuttu." İfadelerini kullandı. Yıldırım'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce retweet ve beğeni aldı.
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