Binali Yıldırım, Twitter'dan davet ettiği aileyle iftar yaptı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, iftarını sosyal medya üzerinden evine davet ettiği Adem Yılmaz ve ailesiyle yaptı.
Twitter üzerinden kendisine mesaj atan ve iftarda misafir etmek istediklerini söyleyen Adem Yılmaz'a "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım."diye yanıt veren Yıldırım, Yılmaz ailesini iftarda, Tuzla'daki evinde ağırladı.
Binali Yıldırım, beraberinde eşi Semiha Yıldırım, damadı Özkan Köylübay, kızı Bahar Büşra Köylübay ve gelini Seda Yıldırım ile Adem, annesi Aynur, kız kardeşleri Ayten, Aylin Yılmaz ile sohbet etti, ardından birlikte iftar yemeği yedi.
(AA)
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