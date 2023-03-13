Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, deprem felaketinin ardından TDT'den gönüllülerin arama, kurtarma ve yardım için adeta yarıştıklarını belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatımızın önemi bu felaket günlerinde bir kez daha ortaya çıktı." dedi.

Binali Yıldırım, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i teşkilatın Fatih Binbirdirek Mahallesi'ndeki merkezinde ziyaret etti.

Yıldırım, geçen yılın sonunda Semerkant'ta gerçekleştirilen TDT zirvesinden sonra genel sekreterliğe Kubanıçbek Ömüraliyev'in seçildiğini hatırlatarak, Ömüraliyev döneminde de teşkilatın daha da büyümesi ve gelişmesi için çok önemli faaliyetler gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen büyük depremlerin yaralarının sarılmasına devam edildiğini belirten Yıldırım, "Bu büyük felaket sonrası en başta yanımızda Türk Devletleri Teşkilatından kardeşlerimizi, gönüllüleri, arama kurtarma ekiplerini gördük. Felaketzedelere yardım için adeta yarıştıklarına şahit olduk. Türk Devletleri Teşkilatımızın önemi bu felaket günlerinde bir kez daha ortaya çıktı." diye konuştu.

OLAĞANÜSTÜ LİDERLER ZİRVESİ



Deprem felaketi nedeniyle Türkiye ile dayanışmanın hedeflendiği 16 Mart'ta yapılacak liderler zirvesine değinen Yıldırım, "Bir anlamda Türkiye'nin bu zor günlerinde dayanışma amacını taşıyor bu toplantı. Olağanüstü liderler zirvesi Ankara'da gerçekleşecek. Buraya devlet başkanları, hükümet başkanları, Aksakallar ve Dışişleri Bakanları ve Türk Devletleri Teşkilatından üst düzey yetkililer iştirak edecek. Burada bir kez daha 5 asıl, 3 gözlemci üyeden oluşan Türk Devletleri Teşkilatı, aralarındaki dayanışmayı, birliği, kardeşliği bütün dünyaya ilan etmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, bir süre önce gerçekleşen son zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) de gözlemci üye olarak Türk Devletleri Teşkilatında yerini aldığını anımsatarak, teşkilatta Macaristan, Türkmenistan ve KKTC'nin gözlemci; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın ise asıl üye olarak yer aldığına dikkati çekti.

"TÜRK DÜNYASI 2040 VİZYONUMUZ VAR"



Türk Devletleri Aksakallar Heyetinin, Türk Devletleri Teşkilatının İstanbul'daki merkezinin yanı sıra Ankara'da da çalışma yeri olduğunu aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Biz de Türk Devletleri Teşkilatı Aksakal Ekibi olarak, teşkilatımızın gelişmesi, daha kapsayıcı olması, sadece devletten devlete ilişkilerde değil, halklar arasındaki ilişkileri de teşkilatın gücüne güç katacak şekilde arttırması için teşkilatımıza, genel sekreterliğe destek olmaya devam edeceğiz. Önümüzde önemli projeler, önemli konular var. Türk Dünyası 2040 vizyonumuz var. Bunun uygulamaları, 4 yıllık icra planımız var."

Türk Devletleri Teşkilatının amacının, Avrasya coğrafyasında asırlardan beri devam eden Türk kültürünün, Türk geleneğinin gelecek nesillere daha da tanıtılması, yaşatılması, ulaştırma, lojistik başta olmak üzere ülkeler arasındaki ticaretin kolaylaştırılması ve arttırılması, aynı zamanda da altyapının entegrasyonunun, kültür birlikteliğinin sağlanması olduğuna değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Dilde, işte, fikirde birlik esasının geliştirilmesi ve böylece çok büyük bir coğrafyada, 5 milyon kilometrekarelik bir coğrafyada, 300 milyona ulaşan bir topluluğa hitap eden ve dünya ekonomisine, bölgesel kalkınmaya hizmet eden, enerjinin, ulaşımın geleneksel merkezi olan bu coğrafyada Türk milletlerinin refahını, geleceğini daha da geliştirmek için teşkilat var gücüyle bundan böyle de çalışmaya devam edecek."

Ömüraliyev de Yıldırım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremden dolayı Türkiye'ye destek olmak amacıyla Türk devletleri liderlerinin 16 Mart'ta Ankara'da yapılacak zirvede bir araya geleceğini bildirdi.