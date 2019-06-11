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11 Haziran 2019 21:14 | Salı

Binali Yıldırım: Seçimin yenilenmesini asla istemedik, sayım tekrar yapılsın istedik

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'ndeki semt pazarını ziyaret ettikten sonra aksam saatlerinde Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği toplantıda, öğretmenlerle bir araya geldi. Binali Yıldırım: "Seçimin yenilenmesini asla istemedik, sayım tekrar yapılsın istedik. Maalesef CHP bunu istemedi. Kusurumuzu kabul ediyoruz ama hırsızın da hiç mi günahı yok." dedi.

Yoğun ilgiyle karşılanan Yıldırım, esnafla sohbet edip fotoğraf çektirdi. Pazar ziyaretinde Yıldırım'a, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır eşlik etti. Akşam saatlerinde ise AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen'in düzenlediği toplantıda, öğretmenlerle bir araya geldi.

Binali Yıldırım: "Seçimin yenilenmesini asla istemedik, sayım tekrar yapılsın istedik. Maalesef CHP bunu istemedi. Kusurumuzu kabul ediyoruz ama hırsızın da hiç mi günahı yok. O matematik oyunlarını düzelteceğimiz yer 23 Haziran" açıklamasında bulundu.

Burada konuşan Yıldırım, “Seçimin yenilenmesini asla istemedik, sayım tekrar yapılsın istedik. Maalesef CHP bunu istemedi.” dedi.

Yıldırım’ın açıklamaları şöyle:

“Sandıkların oy sayım döküm cetvelleri bomboş veya dolu altında üyelerin imzaları yok veya kayıp. İlçe seçim kurullarından 4 ilçe tamamı, 2 ilçe kısmen sayım kararı çıkardık. Oyların yüzde 10’u sayıldı fark 29 binden 13 bine düştü. Siz öğretmensiniz matematiği bilirsiniz, aralarında 13 bin fark olan iki aday var. Ne hikmetse sayıyoruz bizim oylar artıyor onlarınki azalıyor. Normal bir şey mi? Niye çalındı, nasıl çalındı diye soruyorlar? Yüzde 10 sayıldığında ben 16 bin oy kazanıyorsam bu kazandığım oylar çalınmış oylardır. Bunun başka izahı yok. Oyların tamamının sayılması mümkün olsa seçimin yenilenmesine gerek kalmayacaktı. Bunu bildiği için karşı taraf yeniden sayma işine şiddetle karşı çıktı. Foyaları meydana çıkacağını gördüler. Hemen seçim kuruluna müracaat ettirip reddettiler. YSK’ye da gittik orada da reddedildi. Yoksa biz bu seçimin yenilenmesini asla istemedik. Biz sayım tekrar yapılsın, insanların kafasındaki soru işaretleri kalksın, kimi seçmişse İstanbullular o mazbatasını alsın. Maalesef CHP bunu istemedi. Bizim için artık tek yok kaldı seçimin tekrarı için müracaat etmek. Bunu yaptık.”

Ekrem İmamoğlu’nun mağduriyetiyle ilgili konuşan Yıldırım, şunları kaydetti:

“Mağdur 8,5 milyon işini gücünü bırakarak oy veren İstanbulludur. İstanbulluyu mağdur ettiler. Seçime hile karıştırarak, oy kaydırmaları yaparak, şaibeler yolsuzluklarla seçimi şaibeli hale getirdiler. Asıl mağdur oy veren herkes. Kimse mağdur hikayesi bize anlatmasın. Mağduriyeti bize yaşatanlara 23 Haziran’da bir cevap vermemiz lazım. Seçmenin her türlü şeytanın aklına gelmeyecek işlerin hepsini yapmışlar. Tabii ‘neredeydiniz siz?’ diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Biz işimizi tam yapamadık. Kusurumuzu kabul ediyoruz ama hırsızın da hiç mi günahı yok?”

(AA)

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