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22 Haziran 2019 22:38 | Cumartesi

Binali Yıldırım Pendik'te noktayı koydu! İstanbul 'Bu iş tamam' dedi!

Binali Yıldırım, "Değerli kardeşlerim İstanbul seçimi demek bağımsızlık demektir. Bu sefer 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok, sandıklara sahip çıkacağız. Binali Yıldırım'ın oyu, CHP'nin adayına yazılmayacak. Burası İstanbul, bu şehri yönetmek tecrübe ister, dürüstlük ister, bu şehri yalancılar yönetmez. Görüyorum ki İstanbul 'Bu iş tamam' dedi." diye konuştu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım İstanbul'da önemli açıklamalarda bulundu.

PENDİK DİYOR Kİ 'BU İŞ TAMAM'

Pendik diyor ki 'Bu iş Tamam'. Demokrasi bayramımız hayırlı olsun. Sizde bu heyecan olduğu müddetçe bize durmak yok. Allah hepinizden razı olsun. Onlar diyor ki, savunma sisteminizi kendiniz kuramazsanız. Siz Akdeniz'de petrol arayamazsınız, siz teröre karşı operasyon yapamazsınız. Bu ülkenin evladı, Türkiye sevdalısı dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan da diyor ki; Biz Türkiyeyiz. Bize sadece bu millet emir verir. Bize sadece bu millet yön verir. Bunun dışında kimsenin önünde eğilmeyiz, biz ancak rükuda eğiliriz.

BURASI İSTANBUL, BU ŞEHRİ YÖNETMEK TECRÜBE İSTER

Değerli kardeşlerim İstanbul seçimi demek bağımsızlık demektir. Herkes seçmen kağıdını kontrol etsin, yanında götürsün. Bu sefer 31 Mart'ta oyumuzu tırtıklayanlara fırsat yok, sandıklara sahip çıkacağız. Size güveniyorum. Binali Yıldırım'ın oyu, CHP'nin adayına yazılmayacak. Burası İstanbul, bu şehiri yönetmek tecrübe ister, dürüstlük ister, bu şehri yalancılar yönetmez. Bu şehir Fatih'in bize eseridir. Bu şehir Mimar Sinan'ın süslediği şehirdir. Bu şehir Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağa kaldırdığı şehirdir.

İSTANBUL'DA KARDEŞLİĞİMİZİ DAHA DA SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ

PKK terör örgütü Kürt kardeşlerimizin oyunu pazarlık masasına koydu, unutmayın bu şehirde Diyarbakır'dan fazla kürt kardeşimiz var, kim kürt kardeşlerimizi kendi idaresinde görmesin. Bütün hemşehrilerimiz bizim başımızın tacıdır, Doğu ve Güneydoğu'ya kim hizmet yaptı, havayollarını kim yaptı. Hastanelerle, okullarla oranın kalkınmasını kim gerçekleştirdi. Nasıl orada insanımızın yüzünü güldürdük, İstanbul'da da kardeşliğimizi daha da sağlamlaştıracağız.

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