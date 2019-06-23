  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Koca: İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı Bakan Koca: İstanbul'da bugün için toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı
Başkan Erdoğan oyunu kullandı... İşte ilk açıklaması Başkan Erdoğan oyunu kullandı... İşte ilk açıklaması
Devlet erkanı sandık başında Devlet erkanı sandık başında
Yeni Malatyaspor, Konyaspor'dan Adis Jahovic'i renklerine bağladı Yeni Malatyaspor, Konyaspor'dan Adis Jahovic'i renklerine bağladı
Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu Dicle Nehri'nde kaybolan gencin cesedi bulundu
Kayserispor'dan Mensah ve Deniz Türüç için transfer açıklaması: İki oyuncu için de resmi teklif yok Kayserispor'dan Mensah ve Deniz Türüç için transfer açıklaması: İki oyuncu için de resmi teklif yok
Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde sona geldi Beşiktaş, Tyler Boyd transferinde sona geldi
Fenerbahçe'nin Kruse dışında Daniel Sturridge'ye de teklif yaptığı ileri sürüldü Fenerbahçe'nin Kruse dışında Daniel Sturridge'ye de teklif yaptığı ileri sürüldü
Binali Yıldırım oyunu kullandı... İşte ilk açıklamaları Binali Yıldırım oyunu kullandı... İşte ilk açıklamaları
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul çıkışında yoğunluk yaşanıyor Anadolu Otoyolu'nun İstanbul çıkışında yoğunluk yaşanıyor
Mardin’de boynuzlu yılan görüldü Mardin’de boynuzlu yılan görüldü
Kanada gizli servisi Soğuk Savaş yıllarına ait arşiv belgeleri imha etmiş Kanada gizli servisi Soğuk Savaş yıllarına ait arşiv belgeleri imha etmiş
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor
Son dakika... Tunceli'de üç terörist etkisiz hale getirildi Son dakika... Tunceli'de üç terörist etkisiz hale getirildi
Seçim günü hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu raporu Seçim günü hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji'den alınan son dakika hava durumu raporu
Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi Son dakika... Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında terör hedefleri imha edildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oyunu kullandı
Venezuela, Bolivya'yı 3-1 mağlup etti ve Copa America'da çeyrek finale yükseldi Venezuela, Bolivya'yı 3-1 mağlup etti ve Copa America'da çeyrek finale yükseldi
Afrika Kupası'nda iki büyük sürpriz! Bu sonuçları kimse beklemiyordu Afrika Kupası'nda iki büyük sürpriz! Bu sonuçları kimse beklemiyordu
New York'ta Muhammed Mursi'yi anma etkinliği New York'ta Muhammed Mursi'yi anma etkinliği
Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği Aboubakar için kulübü Porto ile görüşecek Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in olumlu rapor verdiği Aboubakar için kulübü Porto ile görüşecek
Beşiktaş, Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifinde bulundu Beşiktaş, Ömer Toprak için Borussia Dortmund'a kiralama teklifinde bulundu
Zeljko Obradovic'e flaş teklif! İşte Sırp koçun ilk yanıtı Zeljko Obradovic'e flaş teklif! İşte Sırp koçun ilk yanıtı
Martin Linnes, Lokomotiv Moskova'ya imza atıyor! Martin Linnes, Lokomotiv Moskova'ya imza atıyor!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Haziran 2019 11:25 | Pazar

Binali Yıldırım oyunu kullandı... İşte ilk açıklamaları

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, oyunu Tuzla'da kullandı.

Binai Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile oyunu kullanmak için Tuzla'daki konutundan saat 11.23'te Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokuluna geldi.

"Binali başkan" sloganları eşliğinde karşılanan Yıldırım'a, vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Torunları Ahsen Yıldırım ve kucağındaki Erhan Yıldırım ile "1049" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa giren Yıldırım, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, gerekli kontrolün yapılması için kimliklerini sandık görevlilerine verdi.

Eşinin ardından oy pusulası ile zarfı alıp imzasını atan Yıldırım, kabine geçerek oyunu kullandı.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Hayırlı, uğurlu olsun" diyerek zarfı torunu Ahsen Yıldırım ile sandığa attı.

Yıldırım'ın oy kullandığı "1049" numaralı sandıkta 337 vatandaş ile 5 sandık görevlisi vatandaşlık görevini yerine getirecek.

Binali Yıldırım'ın yanında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı.

"İSTANBUL HALKININ VERDİĞİ KARARIN BAŞIMIZ GÖZÜMÜZ ÜZERİNDE YERİ VAR"

Okuldan çıkışta gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım, oyunu kullanıp, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İnşallah bugün oy kullanma süresi bitince oylar sayılacak ve gelecek 5 yıl için İstanbul'u kim yönetecek ona İstanbullular karar vermiş olacak. İstanbul halkının verdiği kararın başımız gözümüz üzerinde yeri var, mutlaka en doğru kararı İstanbullular vermiş olacak. Buna yürekten inanıyorum. Biz, 6 Mayıs'tan beri adaylar olarak kampanyalarımızı yapıyoruz. Her ilçede, her mahallede hemşehrilerimizle buluştuk, projelerimizi anlattık, vaatlerimizi anlattık. Bir konuştuk, iki dinledik. Eminim ki bugün konuşma sırası seçmenindir, İstanbullu hemşehrilerimizindir. Onlar kararını bugün vermiş oluyor. İstanbul'un bir dünya şehri olması için bugüne kadar ülke genelinde edindiğimiz tecrübeleri uygulamak için seçimler önemli bir fırsat. Rabb'im İstanbul'umuz için, ülkemiz için bu seçimleri hayırlı uğurlu kılsın."

Seçim kampanyası sırasında kırgınlıklar olabileceğini dile getiren Yıldırım, "Rakipler arasında da olabilir veya vatandaşlarımızdan kırgınlıklar olabilir. Bugün artık kırgınlıkları bırakmak, geleceğe odaklanma zamanıdır, diye düşünüyorum. Bilerek, bilmeyerek eğer bir İstanbullu kardeşimize, rakiplere bir yanlış yaptıysak, haksızlık yaptıysak helallik istiyorum. Seçimlerimiz hayırlı olsun." diye konuştu.

Binali Yıldırım, 31 Mart seçimlerinde torunları Ali Köylübay ve Elif Köylübay ile okula geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Evet torun çok bizde. 6 torun var. Bugün Ahsen ve Erhan geldi. Tabii öbürlerinin haberi yok. Onları atlattık. Onlar çizgi filme daldılar, biz böylece geldik." dedi.

Bu seçimde sadece İstanbul seçmeni değil, kentte tanıdıkları ve akrabaları olan Anadolu'nun her tarafından vatandaşın İstanbul'la ilgilendiğini ifade eden Yıldırım, Anadolu'dan gelerek kampanyada aktif olarak görev alan ve gönüllü olan vatandaşlar ile yoğun bir çalışma yürüten parti teşkilatlarına teşekkür etti.

Yıldırım, seçimleri AK Parti İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğini söyledi.

AA & İHA & DHA

Başkan Erdoğan oyunu kullanıyor
Binali Yıldırım oyunu kullandı... İşte ilk açıklamaları
Devlet erkanı sandık başında
Kanada'dan Soğuk Savaş imhası
Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor
Seçim günü hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu verileri...
Yenilenen İstanbul seçimlerinde vatandaş sandık başında
İşçiler CHP'nin kapısına dayandı
Seçmen hırsızlığın hesabını soracak
Kesin dönüş yaptım
Bizi kara listeye alın
Galatasaray, Trezeguet transferi için Kasımpaşa ile görüşmelere başladı
Üniversiteliye günde 67 lira
Etiyopya'daki darbe girişimi kontrol altında
Teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna Demirtaş destek verdi... CHP'ye büyük şok!
Trump'tan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesinde geri adım
İstanbul’da iptal edilen seçim yenileniyor
Et yiyen örümcek yine ortaya çıktı! Vatandaşlar dikkatli olsun
İran'da casusluk suçlamasından idam
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ