Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu'nu ikiye katladı

23 Haziran İstanbul seçimi öncesinde AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu canlı yayında karşı karşıya geldi. Yıldırım ve İmamoğlu İstanbul seçimine bir hafta kala projelerini açıkladı, soruları yanıtladı.

YILDIRIM RAKİBİNİ İKİYE KATLADI

Türkiye'yi ekranlara kilitleyen tarihi buluşma sosyal medyada da en çok konuşulan konu oldu.

Sosyal Veri Analiz şirketi Adba International'ın verilerine göre; AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, 824 bin kez konuşulurken, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 479 bin kez iletilerde bahsi geçti.

AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile ilgili iletilerin yüzde 63'ü pozitif içerikliyken, CHP'in adayı İmamoğlu'nun oranı sadece yüzde 27.

Kaynak: Haber7