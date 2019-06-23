Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları! 23 Haziran 2019 seçim sonuçları canlı takip et!

  • Bist 100
    94.022
  • Dolar
    5,8224
  • Euro
    6,6297
  • Altın
    261,8990
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD'nin Orta Doğu Barış Planı'na '2'nci Balfour Deklarasyonu' benzetmesi ABD'nin Orta Doğu Barış Planı'na '2'nci Balfour Deklarasyonu' benzetmesi
İran'da 'Ruhani ile yardımcısı Cihangiri arasında tartışma' iddiası İran'da 'Ruhani ile yardımcısı Cihangiri arasında tartışma' iddiası
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin müdahaleci askeri varlığı bölgedeki sorunların kaynağıdır İran Cumhurbaşkanı Ruhani: ABD'nin müdahaleci askeri varlığı bölgedeki sorunların kaynağıdır
Eskşehir'de baba- kız kazada öldü Eskşehir'de baba- kız kazada öldü
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: İran asla nükleer silah sahibi olamayacak
Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi
Suudi Arabistan 'Ayrıcalıklı Oturum Sistemi'ni' hayata geçirdi Suudi Arabistan 'Ayrıcalıklı Oturum Sistemi'ni' hayata geçirdi
Esed rejiminin savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu Esed rejiminin savaş uçakları İdlib'de sivilleri vurdu
Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti
'Balık soğanı' üreticisi 2 bin ton rekolte bekliyor 'Balık soğanı' üreticisi 2 bin ton rekolte bekliyor
Başkan Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne geçti Başkan Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne geçti
'Dev işletme'nin kaliteli buğdayına yurt dışı ilgisi 'Dev işletme'nin kaliteli buğdayına yurt dışı ilgisi
Sular çekildi ova pamukla buluştu Sular çekildi ova pamukla buluştu
Altının ons fiyatı 6 yılın zirvesinde Altının ons fiyatı 6 yılın zirvesinde
Yenilenen İstanbul seçiminde 124 kişiye işlem yapıldı Yenilenen İstanbul seçiminde 124 kişiye işlem yapıldı
THY ile LOT arasında anlaşma THY ile LOT arasında anlaşma
Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı Türkiye'nin Çin'e kiraz ihracatının önü açıldı
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
Mersin'deki orman yangını söndürüldü Mersin'deki orman yangını söndürüldü
Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde
Grup Yürüyüş'ten Mursi için ağıt Grup Yürüyüş'ten Mursi için ağıt
Ata yadigarından sonra türbe ve mezarlar da taşınıyor Ata yadigarından sonra türbe ve mezarlar da taşınıyor
Yörük bebekleri Avrupa'dan da talep görüyor Yörük bebekleri Avrupa'dan da talep görüyor
Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi Sanatçı Enis Fosforoğlu yaşamını yitirdi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Haziran 2019 17:12 | Pazar

Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları! 23 Haziran 2019 seçim sonuçları canlı takip et!

23 Haziran seçimleri bugün gerçekleştirildi. YSK kararı ile bugün tekrar edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oylar kullanıldı. Milyonlarca seçmen oylarını kullanmak için sandık başındaydı. 31 Mart seçimlerindeki sandık seçmen listeleri, değiştirilmeden bu seçimde de kullanıldı. Bu seçim yenileme seçimi niteliğinde bir seçim olduğu için bu süreçte 18 yaşını dolduranlar ve askerden gelenler oy kullanamıyor. İstanbullu seçmenler sandıklarının kapanmasının duyurulmasının hemen ardından son dakika açılan sandık sayıları ve son dakika oy oranları araştırmaya başladılar. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler, oylarını kullanmış olsa bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak. YSK tarafından yayın yasağı kaldırılmadan sonuçlar açıklanamayacak. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları sizlerle... 23 Haziran 2019 seçim sonuçları canlı takip et izleme linki haberimizin detaylarında...

İstanbul seçimini yaptı. Sabah saat 08:00'da başlayan oy verme işlemi sona erdi, kapanan sandıklar oy sayımı için açılıyor. Tekrar edilen seçimde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştılar. Oy kullanma işleminin tamamlanması ve sandıkların kapanması ile birlikte tüm vatandaşlar Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları ve açılan sandık sayılarını merak etmeye başladılar. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları! 23 Haziran 2019 seçim sonuçları canlı takip et izleme linki haberimizin içerisinde sizler için yer alıyor.... 

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU SON DAKİKA OY ORANLARI! 

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU OY ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

23 HAZİRAN 2019 SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP ET!

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?
Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

NASIL OY KULLANACAĞIZ?

İstanbul'da yeniden yapılacak seçimde, 31 Mart'ta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak.

Pusulanın ilk sırasında Saadet partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor.

17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi. 31 Mart'taki bağımsız adayların bazıları da 23 Haziran seçimlerine katılmama kararı almıştı.

Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul'un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi. 

İstanbul'da sandıklar kapandı, oylar sayılıyor
Başkan Erdoğan, Kısıklı'dan Vahdettin Köşkü'ne geçti
YSK "mühürlü zarf" kararını verdi
Son dakika... Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 96 oldu
Oyunu kullanan vatandaşlar tatile gitmek için havalimanına akın etti
ABD'den İran'a 'İHA' misillemesi! Trump emri verdi
Başkan Erdoğan oyunu kullanıyor
Sandık başında skandal olay!.... CHP'liler başörtülü kadına böyle saldırdı
Binali Yıldırım oyunu kullandı... İşte ilk açıklamaları
Devlet erkanı sandık başında
Ünlüler oylarını kullandı
Kanada'dan Soğuk Savaş imhası
Galatasaray, Vedat Muriqi transferinde gün sayıyor!
Özcan Deniz'in ödeyeceği nafaka belli oldu
Son dakika... TSK'dan hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi
Beşiktaş, Sao Paulo'da forma giyen Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı
İstanbul’da iptal edilen seçim yenileniyor
Yargıtay'dan emsal karar! Milyonlarca anneyi ilgilendiriyor
Kurbanlık fiyatları belli oldu
Seçim günü hava nasıl olacak? İşte yurtta hava durumu verileri...
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ