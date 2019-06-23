İstanbul seçimini yaptı. Sabah saat 08:00'da başlayan oy verme işlemi sona erdi, kapanan sandıklar oy sayımı için açılıyor. Tekrar edilen seçimde Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarıştılar. Oy kullanma işleminin tamamlanması ve sandıkların kapanması ile birlikte tüm vatandaşlar Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları ve açılan sandık sayılarını merak etmeye başladılar. Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu son dakika oy oranları! 23 Haziran 2019 seçim sonuçları canlı takip et izleme linki haberimizin içerisinde sizler için yer alıyor....

BİNALİ YILDIRIM EKREM İMAMOĞLU SON DAKİKA OY ORANLARI!

SEÇİM YASAKLARI NELERDİR?

Yerel seçimlerde oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Oy verme günü düğünler seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra yapılabilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen silahları köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.

Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

NASIL OY KULLANACAĞIZ?

İstanbul'da yeniden yapılacak seçimde, 31 Mart'ta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı.

İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak.

Pusulanın ilk sırasında Saadet partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor.

17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi. 31 Mart'taki bağımsız adayların bazıları da 23 Haziran seçimlerine katılmama kararı almıştı.

Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul'un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi.