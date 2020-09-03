Binali Yıldırım koronavirüse yakalandığını duyurdu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve eşi corona virüse yakalandı.

Açıklamayı Twitter hesabı üzerinden Binali Yıldırım yaptı. Yıldırım paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vücut kırgınlığı nedeniyle bu sabah Semiha Hanım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduk. Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testimizin sonucu pozitif çıkmıştır.

Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."

BİNALİ YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Türkiye Cumhuriyeti’nin son Başbakanı ve AK Parti'nin üçüncü genel başkanı Binali Yıldırım kimdir? Binali Yıldırım kaç yaşında?

1955 yılında Erzincan'da doğan Binali Yıldırım 65 yaşındadır. Siyasi hayatı boyunca önemli işlere imza atmış bir isim olan İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Binali Yıldırım'ın biyografisi...

Binali Yıldırım 1955 yılında Erzincanda doğdu İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'nden mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans yaptı.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan Binali Yıldırım, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

31 Mart yerel seçimlerde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

İŞ HAYATI

1978-1993 yılları arasında Türkiye Gemi Sanayi Genel Müdürlüğü ve Camialtı Tersanesinde çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı.

1990-1991 yılları arasında İsveç'te bulunan Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) ait Dünya Denizcilik Üniversitesinde (WMU) Denizde Can ve Mal Güvenliği Yönetimi konusunda ihtisas eğitimi aldı. Bu eğitim sırasında toplam 6 ay İskandinavya ülkeleri ve Avrupa'da çeşitli ülke limanlarında Denizcilik İdaresi Uzmanları ile birlikte kontrollerde bulundu.

1994-2000 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmeleri (İDO) da Genel Müdürlük görevinde bulundu. Bu görevi sırasında İstanbul'da toplu taşımacılığın denize kaydırılması yönünde önemli projelere imza attı.

Başta İstanbul-Yalova ve Bandırma hatlarının açılarak, Adnan Menderes ve Turgut Özal hızlı feribotlarının sefere konulması olmak üzere İstanbul'a kazandırılan toplam 29 iskele/terminal, 22 deniz otobüsü ve 4 feribotla İDO, dünyanın en büyük deniz taşımacılığı firması oldu.

1999 yılında deniz toplu taşımacılığı ve turizme katkılarından dolayı uluslararası "Skal Kulübü" tarafından verilen kalite ödülüne layık görüldü.

Siyasi Görevi

24 Haziran seçimlerinin ardından yeni sistemin ilk TBMM Başkanı seçildi. 13 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendilerine Devlet Şeref Madalyası verildi.

22 Mayıs 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hükümet kurma görevi verildi. 24 Mayıs 2016 tarihinde ise 65. Türkiye Hükûmeti kurarak Başbakan oldu. AK Parti 27. dönem İzmir 1. bölge 1. sıra milletvekili adayı oldu. 09 Temmuz 2018'de parlamenter sistemin son Başbakanı olarak görevini tamamladı.

1 Kasım 2015 seçimlerinde İzmir Milletvekili seçildi. 24 Kasım 2015 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun hazırlayıp sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 64. Hükümet kabinesinde Ulaştırma Bakanı olarak görevlendirildi.

24 Kasım 2015 Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

1 Kasım 2011 - 25 Aralık 2013 Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

6 Temmuz 2011 - 1 Kasım 2011 Türkiye Ulaştırma Bakanı

29 Ağustos 2007 - 8 Mart 2011 Türkiye Ulaştırma Bakanı

18 Kasım 2002 - 8 Mayıs 2007 Türkiye Ulaştırma Bakanı

Fahri Doktora

20 Temmuz 2006 tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı.

19 Haziran 2009 tarihinde Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı.

7 Mayıs 2010 tarihinde Cumhuriyet Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı.

29 Eylül 2010 Yozgat Bozok Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı.

28 Şubat 2011 Anadolu Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı.

12 Eylül 2011 Erzincan Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı

20 Eylül 2011 Kırklareli Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı.

23 Aralık 2011 Almanya Berlin Teknik Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı.

6 Haziran 2012 Pamukkale Üniversitesi'den Fahri Doktora aldı.

2 Aralık 2012 tarihinde Dünya Denizcilik Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı.

22 Mart 2013 Tarihinde Okan Üniversitesi'nden Fahri Doktora aldı.