Küçükkaya-İmamoğlu görüşmesiyle ilgili Yıldırım'dan flaş açıklama: Bu durum neden kamuoyundan gizlendi?

Türkiye Sabah’ın bugünkü manşetini konuşuyor. CHP adayı ile moderatör İsmail Küçükkaya’nın tartışmadan 3 gün önce bir otelde gizlice biraraya getirilmesi gündeme bomba gibi düştü. Binali Yıldırım Ordulular buluşması sonrasında soruları yanıtladı. Ortaya çıkan tartışma öncesi buluşma skandalı ile ilgili konuşan Yıldırım "Görüşmeleri gayri ahlaki, gizlenmesi felakettir" dedi. İşte Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"GÖRÜŞMELERİ GAYRİ AHLAKİ, GİZLEMELERİ FELAKETTİR"

"Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir.

"2 ADAYLI PROGRAMDAN ÖNCE BİR ADAYLA OTELDE BULUŞMANIN ANLAMINI KAMUOYU TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

"AÇIKÇA EŞİTSİZLİK SÖZ KONUSUDUR"

Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur.

"İMAMOĞLU'NA BURADAN SESLENİYORUM: NEDEN GİZLEDİN?"

Ben buradan Ekrem İmamoğlu'na, rakibime soruyorum; Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum.

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na 'Açıkla' çağrısı!

"İKİNCİ SORUM İSE..."

İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum.

ORDULULAR HALA ÖZÜR BEKLİYOR

Tabi Ordulular ile buluşunca Vali'ye hakaret meselesi de gündeme geldi. Ordulu kardeşlerimiz rakibimizden özür beklediklerini söylüyorlar"



"DEMİRTAŞ, CHP'YE BİZİ UNUTMAYIN DİYOR"

Selahattin Demirtaş'ın İmamoğlu'na desteğini CHP'li ve İyi Partili seçmenin takdirine bırakıyorum. Terörle münasebetini kesmemiş birinin desteklediği birinin arkasında milliyetçi, ülkücü, İyi Partili hemşehrilerimin durmayacağına inanıyorum. Demirtaş, "Biz size oy vereceğiz ama siz de bizi unutmayacaksınız, hakkımızı ödeyeceksiniz" demek istiyor





