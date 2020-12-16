Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17:30'da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.30 itibariyle aşı çalışmalarını görüşmek üzere toplandı.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün birkez daha aşı gündemiyle toplandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği toplantı saat 17.30'da videokonferans yöntemiyle başladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, aşı çalışmaları ele alınacak.