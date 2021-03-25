  • BIST
    1394.36
  • Dolar
    7,9475
  • Euro
    9,4122
  • Altın
    440,7600
İstanbul
0 / 6
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fenerbahçe Emre Belözoğlu'na emanet
Özbekistan-Türkiye ortak askeri tatbikatı sona erdi
Bilim Kurulunda gündem artan vakalar
İstanbul'da ticari araçlara cam filmi yasağı
Bakan Akar: Saldırı girişimindeki 220 terörist etkisiz hale getirildi
Çarpıcı Başkan Erdoğan-Biden analizi
MİT ve Emniyetten ortak operasyon: Türkiye'ye getirildi
Başkan Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu mesajı
CHP'li belediyelerden Enver Aysever'e büyük kıyak
Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
Taksim Meydanı'nda inşaatı süren camide sona yaklaşıldı
Çağrı yaptılar: Zamanı geldi, Türkiye ile barışmalıyız
Komşuya açık çek: Türkiye her türlü desteği vermeye hazır
AK Parti'de yeni MYK belli oldu
Macron'un uçuk iddiasına Türkiye'den yerinde cevap
ABD sistemlerine bağımlılık bitti!
Saldırı hazırlığındaki 6 terörist artık etkisiz
Bisiklete 'Mars' tekerleği
Caretta carettalar için dernek kurdular
Suriyeli okçunun hedefi ay-yıldızlı forma
Örnek dostluk
Göl üstünde kızaklı gezinti
Estetik harikası değilim
Huysuz demek çok ayıp
25 Mart 2021 Perşembe 19:14:00 - Güncelleme:25 Mart 2021 Perşembe 19:14:00

Bilim Kurulunda gündem artan vakalar

ABONE OL

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplandı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu, bundan sonraki süreçte bölgesel tedbirler alınıp alınmayacağını da görüşüyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

VAKA SAYISI 30 BİNLERDE

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka, 1142 yeni hasta tespit edildi.

146 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, 17 bin 761 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

1,4 MİLYON DOZ BİONTECH AŞISI TÜRKİYE'DE

Öte yandan, Bakan Koca dün yaptığı açıklamada, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Aşılar, güvenlik testleri sonrası vatandaşlara uygulanacak.

Etiketler : Koronavirüs sağlık bakanlığı bilim kurulu vaka sayısı
Gigi gururu

Gigi gururu
Baba Hadid İstanbul'da

Baba Hadid İstanbul'da
O tüyleri asla atmadım!

O tüyleri asla atmadım!
‘Dedeler Duymasın' geliyor!

‘Dedeler Duymasın' geliyor!
Güne koşarak başlayacak

Güne koşarak başlayacak
Gizemli arkadaşlık

Gizemli arkadaşlık
Çiftlik evinde klip

Çiftlik evinde klip
Bodrum'a güzellik yağacak

Bodrum'a güzellik yağacak
YENİ MESLEĞİ organik tarım

YENİ MESLEĞİ organik tarım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER