Bilim Kurulunda gündem artan vakalar

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.00'da video konferans yöntemiyle toplandı.

İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor.

Bilim Kurulu, bundan sonraki süreçte bölgesel tedbirler alınıp alınmayacağını da görüşüyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.

VAKA SAYISI 30 BİNLERDE

Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka, 1142 yeni hasta tespit edildi.

146 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti, 17 bin 761 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

1,4 MİLYON DOZ BİONTECH AŞISI TÜRKİYE'DE

Öte yandan, Bakan Koca dün yaptığı açıklamada, geçen haftadan beri yaklaşık 1,4 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye'ye ulaştığını duyurdu.

Aşılar, güvenlik testleri sonrası vatandaşlara uygulanacak.