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02 Şubat 2022 Çarşamba 19:54:00 - Güncelleme:02 Şubat 2022 Çarşamba 20:52:00

Bilim Kurulu sonrası açıklama... Bakan Koca duyurdu! Tedavide yeni dönem: Antiviral ilacın kullanımı haftaya başlıyor

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun salgının seyri, hastane kapasitelerinin etkin kullanımı, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşı TURKOVAC gündemiyle toplandığını belirtti.

Artan Kovid-19 vakalarının, Omicron varyantı kaynaklı olduğunun teyit edildiğini ifade eden Koca, "Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların Omicron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslaması ile belirlenmiştir. Omicron varyantının ilk ve en hızlı yayıldığı ilimiz İstanbul olmuştu. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son iki haftada 20 binin altına inmiş durumdadır." bilgisini paylaştı.

Koca, Omicron varyantının ilk yaygınlaştığı şehirlerden birinin de Eskişehir olduğunu hatırlatarak, "Eskişehir'de vaka sayıları son iki haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"YOĞUN BAKIM YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 68,7"

Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısının sınırsız kapasitede olmadığına dikkati çeken Koca, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz noktada hastane doluluk oranlarımız bazı illerimizde zorlayıcı seviyelere ulaşsa da ülke genelinde servis yatakları doluluk oranı yüzde 57,8, yoğun bakım yatak doluluk oranı yüzde 68,7 ve solunum cihazı doluluk oranı yüzde 31'dir. Mevcut seyrin hastane kapasitemizi zorlamayacağı öngörümüz devam etmektedir."

"MOLNUPİRAVİR ETKEN MADDELİ İLACIN KULLANIMI GELECEK HAFTA BAŞLAYACAK"

Bakan Koca, Kovid-19 tedavisi kapsamında molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımının gelecek hafta itibarıyla başlayacağını belirterek, "65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir." ifadesini kullandı.

"TURKOVAC'IN YENİ SERİLERİNİN SEVKİYATI ŞEHİR HASTANELERİMİZE BAŞLADI"

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın yeni serilerinin sevkiyatının şehir hastanelerine başladığını bildiren Koca, "Yerli aşımızın yan etki değerlendirmesi yakından izlenmektedir. Bugüne kadar rapor edilmiş ağır bir yan etkisi olmamıştır. Yerli aşımızın etkili ve güvenli olduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Her bir vatandaşımız tereddüt etmeden 'kendi aşımız kendi gücümüz' TURKOVAC'ı güvenle olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜKLERİMİZİ KORUMALI, HATIRLATMA DOZLARINI İHMAL ETMEMELİYİZ"

Koca, salgının en çok etkilediği kişilerin 65 yaş üzerindekiler olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada en çok korumamız gereken 65 yaş üzeri büyüklerimizdir. Korumanın en değerli adımlarından biri hatırlatma dozu aşılarının yapılmasıdır. Büyüklerimizi korumalı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliyiz. Büyüklerimizi korumanın bir yolu da gençlerin aşılarının tam olması esasıdır. Aşılar bizi hastalıktan ve hastalığın etkilerinden korur. Maske ise uygun şekilde kullanıldığında hastalığın bulaşmasını engeller. Maske kullanımına özen göstermeli, aşılarımızı ihmal etmemeliyiz."

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca antiviral ilaç molnupiravir ilac
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