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23 Eylül 2021 Perşembe 00:20:00 - Güncelleme:23 Eylül 2021 Perşembe 00:23:00

Bilim Kurulu: Anne adayları aşılarını olmalı

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Sağlık Bakanı Koca, hamilelerin koronavirüse yakalanmalarında artış yaşandığını belirterek, "Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, hamilelerin koronavirüse yakalanmalarında artış yaşandığını belirterek, "Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

"KAYIPLARIMIZ BENZER ŞEKİLDE YÜKSEK SEYREDİYOR"

Koca, toplantıda salgının seyrinin, özellikli bazı grupların salgın karşısındaki yeni durumunun, okullardaki seyrin ve aşı programının değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Koca, şunları söyledi:

"Son 3 haftayı içine alan dönemde artan hareketlilik ile birlikte vaka sayılarında yaşanan artış, kontrolü güç sınırlara yaklaşıyor. Salgının başladığı günden bu yana bildiğimiz üzere hastalığı kapan bir kişi yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını güçleştirmeye devam ediyor. Kayıplarımız benzer şekilde yüksek seyrediyor."

Aşının varlığının salgına karşı en büyük güç olduğunun altını çizen Koca, "Buna rağmen vaka sayısı ve kayıplarımız artarken, tedbirlere uyumda ise buna paralel bir artış olmuyor. Daha üzücü olan ise tedbirlere uymakta gevşeklik gösterdiğimiz ortadadır. Salgın aşı ile engellenebilir. Ancak aşıların etkisini güçlü şekilde gösterdiği sınırlı bir zaman dilimi var. Bu zaman diliminde toplumun büyük bölümünü aşılayamazsak, aşılanmasının üzerinden uzunca süre geçen vatandaşlarımız tekrar tehdide açık hale gelebilir" uyarısında bulundu.

"HATIRLATMA DOZU ZAMANI GELMİŞ VATANDAŞLARIMIZIN HIZLA AŞILANMALARI GEREKLİ"

Aşılanmayanlar arasında virüs dolaşımda kaldıkça kısır bir döngü ile karşılaşılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Koca, "Kısır döngüyü kıracak olanın hızla aşılanmak ve hatırlatma dozları olduğunu tespit edip uygulamaya aldık. Hatırlatma dozu zamanı gelmiş olan vatandaşlarımızın hızla aşılanmaları bu açıdan son derece gereklidir" dedi.

"ANNE ADAYLARIMIZ TEREDDÜT ETMEDEN AŞILARINI OLMALILAR"

Koca, Bilim Kurulu'nun, bağışıklık sistemi zayıf vatandaşları özel olarak ele aldığını ve aşı olma durumlarını değerlendirdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu durumda olan vatandaşlarımızın aşılarını tamamlamak üzere özel bir çalışma yürütüyoruz. Benzer durumda gebelerimizin de hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha bilim kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."

"YÜZ YÜZE EĞİTİMİN OLUMLU ŞEKİLDE DEVAM ETTİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Okulların, salgının seyri açısından yakın takibini yaptıkları özel bir alan olduğunu dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"6 Eylül'den beri okullarımızda çıkan her vakayı dikkatle izliyoruz. Yaş gruplarının aktif vakalar içindeki dağılımında bir değişiklik olup olmadığını takip ediyoruz. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim.

Bilim Kurulumuz, yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti, aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek, tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır."

"SIRA İKİNCİ DOZ AŞILANMA ORANLARIMIZI GÖSTEREN HARİTAMIZIN MAVİYE DÖNMESİNDE"

Sağlık Bakanı Koca, aşı programının plana uygun devam ettiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Hızla hedef nüfusumuz en az iki doz aşılı hale geldiğinde, salgının kısır döngüsü sona ermiş olacak. Bildiğiniz gibi 2 doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız artık yayında. Bu, bize yeni bir hedef gösteriyor. İlk doz aşılanma oranlarını gösteren haritamız çok büyük ölçüde maviye döndü. Şimdi sıra ikinci doz aşılanma oranlarımızı gösteren haritamızın maviye dönmesinde. Bunu hep birlikte başarabiliriz."

Etiketler : Sağlık Bakanı Koca Anne adayları fahrettin koca
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