  • BIST
    1126.99
  • Dolar
    8,2779
  • Euro
    9,7033
  • Altın
    500,0120
İstanbul
15 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Partili Markar Esayan unutulmadı: Sırasına fotoğrafı konuldu
13 köy daha işgalden kurtarıldı!
Seyahat uyarısı varsa biz de adım atarız!
Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Yarın Başlıyor
Başkan Erdoğan'dan karikatür tepkisi: Namussuzlar
Ahlaksız karikatür sonrası Charlie Hebdo'ya soruşturma
2 milyar ciroya ulaşan 43 yıllık serüven
Bosphorus Film Lab etkinlikleri endüstrinin farklı alanlarından profesyonelleri bir araya getirmeye ...
İzmir Doğal Gaz'dan 160 bin haneye çevre dostu doğal gaz
Başkan Erdoğan'dan yeni harekat mesajı!
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
Yıldırım-14 Zori Operasyonu başlatıldı
Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Bakan Akar 29 Ekim mesajı yayımladı
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim mesaj
ANKA gösterecek, ATAK vuracak!
Hezimetin faturası ağır oldu! İşgalci Ermeni ordusu dağılıyor!
Ekonomik güven endeksi, Ekim ayında 4,8 artarak 92,8 değerine yükseldi
Trump'tan Ermenistan'a sert mesaj: Hayal kırıklığı!
Burs ve kredi başvuruları başladı
Manisa'da Türk bayrağına büyük saygısızlık! Soruşturma başlatıldı
Ahlaksız Charlie Hebdo! Tepki yağıyor!
Virüse dikkat! İşi olmayan evden çıkmasın
Meteoroloji uyardı! Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesi'nde yağış bekleniyor
28 Ekim 2020 Çarşamba 12:12:00 - Güncelleme:28 Ekim 2020 Çarşamba 12:12:00

Bilim Kurulu bugün toplanıyor

ABONE OL

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak. Bakan Koca saat 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17.00'de toplanacak.

İSTANBUL'DA VAKA SAYILARI ARTIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, ülke genelinde vaka sayılarında artış eğilimi olduğunu vurgulayarak, İstanbul'da vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40’ına, Ankara’nın 5 katına ulaştığını duyurdu.

Saat 17.00'de başlayacak Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın 19.00 sıralarında basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Etiketler : BİLİM KURULU İSTANBUL Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı

Oğluyla renkli karelere imza atan Alişan'ın yeni bebek heyecanı
Şevval Şahin sosyal medyada alay konusu oldu! İşte Türkiye güzelinin o konuşması

Şevval Şahin sosyal medyada alay konusu oldu! İşte Türkiye güzelinin o konuşması
Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul, 12-16 Ekim arası herkesi ekran başına davet ediyor
Kendini Aleyna Tilki'ye benzeten Gonca Vuslateri: Dingil mingil, suçlu sensin...

Kendini Aleyna Tilki'ye benzeten Gonca Vuslateri: Dingil mingil, suçlu sensin...
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nişanlandı! Derya Tuna düğün alışverişine başladı
Hercai dizisi oyuncularından sevilen isim Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı

Hercai dizisi oyuncularından sevilen isim Akın Akınözü son paylaşımıyla büyük beğeni topladı
Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek

Yasemin Şefkatli tektaşını sakladı: Çekmeyin, nazar değecek
Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi

Sevenlerinden dua isteyen Sinan Özen'in kızından iyi haber geldi
Zehra Çilingiroğlu'nun kardeş sevgisi

Zehra Çilingiroğlu'nun kardeş sevgisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER