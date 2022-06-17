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17 Haziran 2022 Cuma 21:49:00 - Güncelleme:17 Haziran 2022 Cuma 21:49:00

Bilgiç'ten Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Norveç vatandaşlarına, 6,5 aylık yani geçici bir süre için Bilgiç'ten Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin açıklamaTürkiye'ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt'in Ankara ziyaretinde herhangi bir anlaşma imzalanmadığını, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye şahsi bilgilerinin bulunduğu çipli kimlikle seyahatinin geçici bir süre için geçerli olacağını belirtti.

Sözcü Bilgiç, Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye seyahatine ilişkin soruya yazılı cevap verdi.

Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt'in bu hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında herhangi bir anlaşma imzalanmadığına vurgu yapan Bilgiç, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada yaşanan çip krizi yüzünden Norveç vatandaşlarının pasaportlarını uzatamamaları nedeniyle ve turizm sektörümüzün talebi üzerine Norveçlilerin bu yıl turizm sezonunda ülkemize gelebilmeleri için geçici olarak bir düzenlemeye gidilecektir. Bu geçici düzenleme çerçevesinde Norveç vatandaşlarına, 6,5 aylık yani geçici bir süre için Türkiye'ye şahsi bilgilerin bulunduğu çipli kimlikle seyahat hakkı tanınacaktır."

Bilgiç, bu sürenin sonunda Norveç vatandaşlarının Türkiye'ye yine sadece pasaportla seyahat edebileceklerini kaydetti.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Norveç Türkiye
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