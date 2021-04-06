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06 Nisan 2021 Salı 00:56:00 - Güncelleme:06 Nisan 2021 Salı 00:56:00

Bildiriyi imzalayan emekli amirallerden 4'ü CHP üyesi çıktı

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Bildiriye imza atan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu ortaya çıktı. Bildiriyi imzalayan isimlerin en başında İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergun Mengi yer alıyordu.

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden 4'ünün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu ortaya çıktı.

Bildiriyi imzalayan isimlerin en başında İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergun Mengi yer alıyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde 104 emekli emekli amiralin imzasıyla yayımlanan ve demokrasi ve siyaseti hedef alan darbe imalı bildiriye imza atanlar hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Gözaltına alınan emekli amirallerin ev aramaları ve dijital materyallerinin incelemesinin devam ederken soruşturma kapsamında emekli amirallerin yurtiçi ve yurtdışındaki bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

CHP ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Skandal bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağdeviren, Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alpözü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olduğu tespit edildi.

Diğer 15 amiralin ise, eşi kardeşi, kız kardeşi gibi yakın akrabaları olduğu ortaya çıktı.

İşte bildiride imzası bulunan amirallerin CHP üyesi yakınları:

E. Amiral Atilla Kezek - Kadir Nazif Özdağdeviren - Kendisi ve eşi

Zeynep Nur Özdağdeviren

E. Amiral Atilla Kezek - Erkek kardeşi Altan Kezek

E. Amiral Nurhan Kahyaoğlu - Kız Kardeşi Nuretn Taşkaya

E. Amiral Mustafa Baha Eren - Oğlu Celal Emre Eren

E. Amiral Cemil Şükrü Bozoğlu - Kendisi

E. Amiral Şükrü Taner Ezgü - Kız kardeşi Nurper Altıne

E. Amiral Abdullah Can Erenoğlu - Kız kardeşi Nesrin Erenoğlu, Erkek kardeşi Müfit Erenoğlu

E. Amiral Türker Ertük - Eşi Özden Ertürk

E. Amiral Cengiz Alpözü - Kendisi

E. Amiral Gündüz Alp Demirus - Kız kardeşi Gaye Çelebi

E. Amiral Nejat Güldiken - Eşi Ayşe Güldiken, Kızı Deniz Mutuş

E. Amiral Raif Naldemir - Kız kardeşi Emine Filiz Kaya

E. Amiral Erol Adayener - Kız kardeşi Aksu Özveren

E. Amiral Haluk Sayın - Eşi Emel Korucuoğlu Sayın

E. Amiral Taner Akkaya - Erkek Kardeşi Kerim Akkaya

E. Amiral Mehmet Tayfun Uraz - Kendisi

E. Amiral E. Amiral Hayati Bilgiç - Erkek kardeşi Sebati Bilgiç

E. Amiral Hasan Nihat Doğan - Annesi Zatinur Doğan

İYİ PARTİLİ İSİM DE VARDI

Bildiriye katılan emekli 104 amiralin ilk sırasında Ergun Mengi yer almıştı.

Gözaltına alınan isimlerden olan Mengi, İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğu belirlenmişti.

Etiketler : Cumhuriyet Halk Partisi bildiri İYİ Parti
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