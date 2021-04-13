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13 Nisan 2021 Salı 13:31:00 - Güncelleme:13 Nisan 2021 Salı 13:31:00

Bildiri ADMEK-2 grubundan çıktı

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Bildiri ADMEK-2 grubunda hazırlandı. 104 emekli amiralin imzaladığı darbe imalı Montrö bildirisini imzalayan 14 emekli amiral adliyeye sevk edildi. Bildirinin 141 emekli amiralin yer aldığı ‘ADMEK-2' adlı WhatsApp grubunda organize edildiği tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, 104 emekli amiralin yayımladığı darbe imalı 'Montrö bildirisi'ne imza atan 10 isim gözaltına alındı, 4 isim yaşları nedeniyle ifadeye çağrıldı. İfadelerinin ardından savcılığa sevk edilen 14 emekli amiralin, HTS kayıtları, telefon ve bilgisayarlarında yapılan inceleme de tamamlandı. Edinilen bilgiye göre şüphelilere; "Bildiriden ne zaman haberdar oldunuz?", "Söz konusu bildiri hakkında ilk görüşmeniz ne zaman oldu?", "Kimlerle görüştünüz?", "Bildiri yayınlanmadan önce hazırlık toplantısı yaptınız mı?" gibi sorular soruldu. Bu sorulara şüpheliler, "Toplantı yapmadık, WhatsApp grubu üzerinden konuşuldu" cevabını verdi.

MEDYAYLA PAYLAŞTILAR

Şüphelilerin, 141 emekli amiralin yer aldığı ADMEK-2 Adlı WhatsApp grubundan bildiriyi organize ettikleri belirtildi. Bildirinin, 1 numaralı imzacısı da olan Ergun Mengi tarafından hazırlandığı ve gruptakilere "ekleme ve çıkarma" yapmaları için gönderdiği ifade edildi. Metnin son halini grupta paylaşan Mengi'nin bildiriyi ardından medyaya verdiği belirtildi.

'YÜCE TÜRK MİLLETİ' İFADESİ SONRA EKLENDİ

Emekli amirallerin bir kısmı metnin başına eklenen 'Yüce Türk Milleti' ifadesinden haberlerinin ve katkılarının olmadığını belirtti. Şüpheliler ifadelerinde, "O akşam saat 16:00'ya kadar açıklama 'duyuru' başlığını taşıdı, saat 20:00'dan sonra ise 'Yüce Türk Milleti'ne dönüştüğünü öğrendik" dedi. Emekli amiraller, açıklamanın 6 Nisan'da yayımlanacaklarını bildiklerini ifade etti.

Akşam

Etiketler : darbe iması bildiri admek-2
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