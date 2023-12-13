Bilal Erdoğan 24 TV'ye konuştu: Gayemiz güçlü yürüyüşe katkı sağlamak

İlim Yayma Vakfı 50 yıldır ilimin yayılmasıyla ilgili çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda öğrencilere burslar veriliyor, akademik çalışmalar destekleniyor. Eğitim ve kültür alanında pek çok faaliyet yapılıyor.

Aynı zamanda bununla birlikte iki yılda bir de İlim Yayma Ödülleri veriliyor.

Bu senede ödüllerin sahiplerini bulmasına çok az bir süre kaldı.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 24 TV'ye konuya dair açıklamalarda bulundu.

Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri'nin verilmesine 2017 yılında karar verdiklerini belirtirken, "Bu ödüllere başladığımızdaki hayalimiz iki boyutluydu. Bir tanesi Türkiye'de yapılan akademik çalışmaların üst düzey ödüllendirilerek teşvik edilmesiydi. İkinci boyutu da Türkiye'de akademik kariyerin toplumda çok fazla karşılığı yok. Çok fazla bilinmiyor. Veliler çocuklarını yönlendirirken sen doktor ol mühendis ol derken sen git üniversitede hoca ol diyenlerin de sayısının artmasını istiyoruz" dedi.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin en parlak zekalarının akademik kariyere, bilime, ilime özendirmeyi hedeflediklerini ifade ederken, ödül alanları kamuoyuyla tanıştırma gayreti içinde olduklarını vurguladı.

İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı'nın Türkiye'nin orta noktasını temsil eden bir gelenek olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "Bu ödüller Türkiye'nin akademik ödülü. Türkiye'den her kesimin, herkesin katılıp değerlendirmeye girebileceği bir ödül. Bizim gayemiz gerçekten Türkiye'nin 21. yüzyıldaki güçlü yürüyüşüne bilimsel çalışmaların güçlendirilmesiyle katkı sağlamak" dedi.