Türkiye'nin planı belli oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın, sözde 'soykırım' açıklamasını bir gün önceki görüşmesinde dile getirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı sert cevaplara dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor.



Türkiye'nin Dışişleri ve TBMM üzerinden verdiği sert tepkinin ardından, atılacak yeni adımlar Erdoğan ile Biden'ın ilk kez bir araya geleceği 14 Haziran'daki NATO liderler Zirvesi'nden sonra gündeme gelecek.

GÜVEN SORUNU OLUR

Erdoğan-Biden görüşmesi hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, Biden 23 Nisan'daki telefon görüşmesinde "24 Nisan'da soykırım ifadesini kullanacağını" söyledi. Erdoğan ise "Büyük hata yaparsınız. Bu, ilişkilerimizde ciddi yaralar açar" uyarısını yaptı. Biden, bunun seçim vaadi olduğunu hatırlatınca, Erdoğan, ısrarla "Bu siyaseten de hata olur, hukuken de hata olur ve tarihi olarak da büyük hata olur" dedi.

Kaynaklara göre Erdoğan, sözlerine "Yok hükmündeki bu adımınız bizim açımızdan size yönelik ciddi bir güven sorunu oluşturur" ifadesini de ekledi.

SİZ BÜYÜTTÜNÜZ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Ankara ile Washington arasında yürütülen diplomatik ve güvenlik görüşmelerine hakim kaynaklar ayrıca, Biden dönemiyle birlikte ABD tarafının "Türkiye'de artan ABD karşıtlığından rahatsızlığını" vurguladığını, Ankara'nın da buna karşılık, "ABD karşıtlığını artıran sizin Türkiye aleyhine attığınız adımlardır" mesajını verdiğini belirtiyorlar.

ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya desteği, terör örgütü FETÖ ve elebaşı hakkında adım atmaması ile Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının Türkiye'de ABD karşıtlığını güçlendirdiğine işaret eden Ankara, 'soykırım' ifadesinin bunu daha da büyüteceğini Washington'a iletti.

SOMUT ADIMLAR

Ankara'nın ABD'ye tepkisini önce bizzat Cumhurbaşkanı tarafından muhatabına ve Ulusa Sesleniş konuşmasında verdiği tepkiyle, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması ve ABD Büyükelçisi'ni çağırmasıyla, ardından da TBMM'de dört partinin ortak imzasıyla yayınlanan kınama ile gösterdiğine işaret eden kaynaklar, atılacak somut adımlar için, 14 Haziran'da Brüksel'deki NATO zirvesinde yapılacak Erdoğan-Biden görüşmesinin beklendiğini belirttiler.

Kaynaklara göre, görüşmede 'temel sorun' olarak YPG, FETÖ ve F35 konuları ile ABD'de açılan Halkbank davası konularında Biden'in bizzat ortaya koyacağı yaklaşım değerlendirilecek. Ankara, müttefiklik ilişkisinin gereği olarak bu konulara ortak çözüm aranması konusunda Biden'den taahhüt isteyecek. Ankara'ya göre, Biden yönetiminin müttefiklik ilişkisine dayanan iyi niyet ortaya koyması halinde, 'öngörülebilir ve açık gündemle kurulacak bir ilişki ile temel sorun alanlarında çözüm bulunabilir'...

BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKEN CEVABI VERDİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1915 olaylarının "soykırım" olarak nitelendirilmesi konusunda "Gereken cevabı verdik" dedi. Kabine sonrası yaptığı konuşmasını hatırlatan Başkan Erdoğan 1915 olaylarına ilişkin Türkiye'nin elinde her türlü belgenin bulunduğunu da söyledi. Erdoğan'ın, Türkiye'nin tüm araştırmacılara belgeleri açtığını fakat Ermeni arşivlerin kapalı tutulduğunu anımsattığı öğrenildi Erdoğan'ın Türkiye'nin belgeleri paylaşmaya hazır olduğunu belirttiği ifade edildi.