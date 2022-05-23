Biden'ın açıklamaları sonrası Çin'den gözdağı...

ÇİN'DEN GÖZDAĞI: BİZİ HAFİFE ALMAYIN

Biden'ın açıklamaları sonrası bu defa Çin'den flaş bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Sözcüsü Vang yaptığı açıklamada, "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır" sözlerine yer verdi.