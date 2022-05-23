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23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:04:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 11:04:00

Biden'ın açıklamaları sonrası Çin'den gözdağı...

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Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda buna askeri karşılık vereceklerini söyledi. Böyle bir taahüt verdiklerini dile getiren Biden, "Tayvan zorla alınamaz, umarız böyle bir durum yaşanmaz" ifadelerine yer verdi. Biden'ın ardından Çin'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır" denildi.

ÇİN'DEN GÖZDAĞI: BİZİ HAFİFE ALMAYIN

Biden'ın açıklamaları sonrası bu defa Çin'den flaş bir açıklama geldi. Çin Dışişleri Sözcüsü Vang yaptığı açıklamada, "ABD, Çin halkının (Tayvan'la ilgili) egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını hafife almamalıdır" sözlerine yer verdi.

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