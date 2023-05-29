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29 Mayıs 2023 Pazartesi 21:29:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 21:29:00

Biden'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Kaynak: TRT Haber

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ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, görüşmede, Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

Etiketler : Türkiye-ABD iletişim başkanlığı joe biden erdoğan
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