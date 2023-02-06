06 Şubat 2023 Pazartesi 23:44:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 23:44:00
Biden'dan Başkan Erdoğan'a taziye telefonu
Kaynak: TRT Haber
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ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan ABD Başkanı Biden, hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.
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