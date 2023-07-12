Biden'dan Başkan Erdoğan paylaşımı... Liderlik ve diplomasi için teşekkür etti
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'la olan görüşmesine dair görüntüleri paylaştı. Biden, paylaşımında Başkan Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya kabulü hususundaki cesareti, diplomasisi ve liderliği için teşekkür etti.
ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.
Biden, NATO zirvesiyle ilgili bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.
Başkan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.
Bu zirvenin, NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini kaydeden Biden, "Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği dünkü görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.
Yesterday, Türkiye reached a historic agreement on the admission of Sweden into NATO. President Erdoğan, thank you for your courage, leadership, and diplomacy.— President Biden (@POTUS) July 12, 2023
This summit reaffirms our commitment to the NATO defense, and I hope we can continue to make it even stronger. pic.twitter.com/RVfPIVrLr6
- Bakan Fidan, Endonezya'ya gidecek
- AK Partili Özdemir'den İmamoğlu'na 'vaat' tepkisi... "Verdiği sözler kayboldu"
- Elon Musk, yapay zeka şirketi xAI'yı duyurdu
- Bakan Yerlikaya Zonguldak'ta... Sel bölgelerini ziyaret etti
- Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi paylaşımı
- Biden'dan Başkan Erdoğan paylaşımı... Liderlik ve diplomasi için teşekkür etti