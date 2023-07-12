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Biden'dan Başkan Erdoğan paylaşımı... Liderlik ve diplomasi için teşekkür etti
12 Temmuz 2023 Çarşamba 22:36:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 22:36:00

Biden'dan Başkan Erdoğan paylaşımı... Liderlik ve diplomasi için teşekkür etti

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ABD Başkanı Joe Biden, NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Erdoğan'la olan görüşmesine dair görüntüleri paylaştı. Biden, paylaşımında Başkan Erdoğan'a İsveç'in NATO'ya kabulü hususundaki cesareti, diplomasisi ve liderliği için teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda Türkiye ile varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.

Biden, NATO zirvesiyle ilgili bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin video kolajını yayınladı.

Başkan Biden, "Dün Türkiye, İsveç'in NATO'ya kabulü konusunda tarihi bir anlaşmaya vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Bu zirvenin, NATO savunmasına olan bağlılığı yeniden teyit ettiğini kaydeden Biden, "Umarım bunu daha da güçlendirmeye devam edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği dünkü görüşmede de Erdoğan'a İsveç ile ilgili yürüttüğü diplomasi ve gösterdiği liderlik için teşekkür etmişti.

Etiketler : joe biden recep tayyip erdoğan abd
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