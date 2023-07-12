12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:11:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:11:00
Biden: ABD'nin Türkiye'ye F-16'ları satabileceğine eminim
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Türkiye'ye F-16'ları satabileceğine emin olduğunu açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Türkiye'ye F-16'ları satabileceğine emin olduğunu açıkladı.
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