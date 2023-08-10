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10 Ağustos 2023 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2023 Perşembe 14:53:00

Beytüşşebap kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçe kırsalında, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge komutanlıklarının idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay komutanlıkları tarafından, Şehit Jandarma Er Yusuf Aktan operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Savaş uçakları, Atak taarruz helikopterleri ve SİHA'ların da destek verdiği operasyonda 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirdiğini açıklayan Yerlikaya, "Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Etiketler : ali yerlikaya şehit yusuf aktan operasyon terörist
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