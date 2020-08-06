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06 Ağustos 2020 Perşembe 13:14:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2020 Perşembe 13:14:00

Beyrut'taki patlama sonrası ilk yolcular Türkiye'ye getirildi

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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan ve 135 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından ilk yolcular Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Beyrut-İstanbul seferini yapan uçağı sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Lübnanlılar, korkunç patlamaya ilişkin yaşadıklarını basın mensuplarına anlattılar. Yolcular, yaşadıkları dehşet anlarının etkisini halen üzerlerinden atamadıklarını dile getirdi.

Ticari işleri nedeniyle Türkiye'ye gelen Lübnanlı Jamal Hussein, patlamanın çok korkutucu olduğunu belirterek, "Daha önce hiç yaşanmayan türden bir patlamaydı. Şehir çok kötü etkilendi. Sanki Hiroşima'ya atılan bomba gibiydi. Ben o sırada evdeydim. Deprem oldu sandık. Bütün camlar sallandı. Bütün duvarlar kırıldı. Patlama sesi çok korkunçtu" dedi.

Olayın neden yaşandığıyla ilgili bir soruya ise Jamal Hussein, "Bununla ilgili bir çok teori var. Bazı insanlar İsrail'in roket attığına inanıyor. Bazıları da teknik bir hata olduğunu söylüyor. Ama bir gerçek var ki çok korkunç bir olay yaşandı" şeklinde yanıt verdi.

3 yıldır İstanbul'da yaşayan ve olay günü memleketi olan Beyrut'ta bulunan Razak Hamdan ise şunları söyledi:

"İlk başta deprem oldu sandık. O sırada şehir merkezine çok yakındık. Patlama sesleri duymaya başladık. Ardından çok büyük bir patlama sesi duyduk ve çok korktuk. Sonra haberler gelmeye başladı. Çok korkunç bir şeydi. Hala şoktayım. Ağabeyim o sırada olay yerine çok yakın bir yerdeydi. Onun odası yıkıldı. Oradan mucize gibi çıktı."

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