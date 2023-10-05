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05 Ekim 2023 Perşembe 14:20:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 14:20:00

Beypazarı'nda kömür madeninde çökme sonucu oluşan hava basıncından dolayı 15 işçi hafif yaralandı

Kaynak: AA

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Ankara Valiliği, Beypazarı ilçesinde kömür maden ocağı sahasındaki topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçisinin hafif yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Beypazarı ilçemize bağlı Hırkatepe Mahallesi'nde bulunan 'K' kömür maden ocağı sahasında topraktaki çöküntü sebebiyle oluşan hava basıncından dolayı güvenli bölgede çalışan 15 maden işçimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Bunlardan 3 işçimiz hastanede gözlem altındadır." ifadelerine yer verildi.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, hava basıncı nedeniyle işçilerin sağa sola düşmesi sonucu yaralandığı bilgisini aldıklarını belirterek, "İç kanama, kırık gibi risklere karşı gözlem altındalar. 15 işçimiz yaralandı." dedi.

İşçilerden bazılarının ileri tetkik için Ankara'ya sevk edildiğini belirten Yılmaz, "Diğer işçilerimiz burada. Belediye Başkanımızla beraber ziyaret ettik, genel durumları iyi, bugün taburcu edilirler." diye konuştu.

Maden ocağından çalışan işçilerden bazıları, olayın ardından hastane önüne geldi.

İşçilerden Davut Kaya, hava basıncı sonucu yaralanan arkadaşlarından 3'ünün Ankara'ya sevk edildiğini söyledi.

Etiketler : maden toprak çöküntüsü hava basıncı işçi yaralanması Davut Kaya
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