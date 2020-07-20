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20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:11:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 22:11:00

Beypazarı şehitleri sonsuza dek yan yana

Kaynak: AA

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Van'da 16 Temmuz'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Yardımcısı Üstüner ile 4 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Özel Harekat Polisi Bilgin'in ilkokul arkadaşı oldukları ortaya çıktı.

Van'da 16 Temmuz'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner ile 4 yıl önce terör saldırısında şehit düşen Özel Harekat Polisi Mahmut Bilgin'in ilkokul arkadaşı oldukları ortaya çıktı.

Mahmut Bilgin'in emekli polis olan babası Yusuf Bilgin (49), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'daki kazada şehit olan Samet Üstüner'in, 4 yıl önce Şırnak'ta terör örgütünce düzenlenen saldırıda şehit düşen oğlunun, Beypazarı İlçesi Gazipaşa İlköğretim Okulunda sınıf arkadaşı olduğunu dile getirdi.

Oğlunun, şehit arkadaşı ile yıllar önce sınıfta çektirdikleri fotoğrafları albümden çıkaran Yusuf Bilgin, gözyaşlarını tutamadı.

Baba Yusuf Bilgin, oğlunun Şırnak'ta 16 Ocak 2016'da 2 arkadaşıyla şehit olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Samet evladımız da Mahmut'un Gazipaşa İlköğretim Okulunda sınıf arkadaşıydı. Şimdi Samet şehit olduktan sonra resimleri çıkardık albümden. Bunlar tesadüf değil. Mahmut ile birlikte 3 özel harekatçı şehit olmuştu. Onların da 3'ü yan yana fotoğrafları vardı. Bunlar tesadüf değil. Samet de okuldan arkadaşıydı oğlumun. Her geldiğinde bizi ziyaret ediyordu. Akşam taziye evine giderken 'Acaba mezarını nerede kazacaklar?' diye düşündüm. Eşim de 'İnşallah Mahmut'un yanına kazarlar' diye söyledi. Evet öyle de oldu ve Şehit Samet Üstüner’in kabri de Mahmut’un tam yanı başına kazıldı ve oraya defnedildi. Şimdi ebediyette hep yan yana olacaklar, Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun."

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