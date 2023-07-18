Beyoğlu'nda korkutan patlama

Beyoğlu'nda bir binanın bahçesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Atalay Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle patlama sesi duyuldu.

Patlama sesi sonrası çevre sakinleri tarafından durum polise bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, bina bahçesinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Binanın bodrum katında hasara yol açtığı belirlenen patlamanın sebebi araştırılıyor.