Beyoğlu'nda ahşap binada çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
Beyoğlu'nda, 2 katlı ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yenişehir Mahallesi Yaman Ali Sokak'ta bulunan 2 katlı ahşap binadan henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi
Takviye için çevre ilçelerden de gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı ahşap binada yangından dolayı çökme meydana geldi.
Ekiplerin binadan kopan parçaları kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.
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