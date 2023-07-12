12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:12:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:12:00
Beylikdüzü'nde fabrika yangını! Ekipler sevk edildi
Beylikdüzü'nde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
İstanbul Beylikdüzü'nde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
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- Beylikdüzü'nde fabrika yangını! Ekipler sevk edildi
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