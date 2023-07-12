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12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:12:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 17:12:00

Beylikdüzü'nde fabrika yangını! Ekipler sevk edildi

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Beylikdüzü'nde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

İstanbul Beylikdüzü'nde bir ambalaj fabrikasında yangın çıktığı öğrenildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Etiketler : beylikdüzü ambalaj fabrikası yangın
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