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26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:06:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2023 Çarşamba 16:06:00

Beykoz'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kaynak: AA

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İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Etiketler : istanbul beykoz yangın
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