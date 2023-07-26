Beykoz'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA
İstanbul'un Beykoz ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Beykoz'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
- İBB'den halk ekmek kararı... Yüzde 66,6 zam
- Yunanistan'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
- Kokan şebeke suyu vatandaşları hastanelik etti... İBB'ye 'çözüm bulmama' tepkisi
- Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu! Danimarka polisi yardım etti
- Terör örgütü PKK'nın elebaşları Brüksel'de ortaya çıktı... Avrupa'da teröristbaşı için toplandılar
- İstanbullular panik içinde tahliye edildi... Yine İETT, yine yangın