Beykoz 23 Haziran seçim sonuçları! Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl?

Beykoz 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları nasıl? sorusunun yanıtı tüm seçmenler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi ve bugün tüm İstanbullular sandık başına gittiler. Sandık başına gidip oylarını kullanan tüm seçmenler gözlerini seçim sonuçlarına ve oy oranlarına çevirdiler. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranlarına haberimizin detaylarında yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayıp 17.00'de sona erecek. Beykoz 23 Haziran seçim sonuçları ve Binali Yıldırım Ekrem İmamoğlu oy oranları sizlerle...

BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI SON DAKİKA

Beykoz 23 Haziran 2019 Belediye seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimizin içerisinden takip edebilirsiniz.

BEYKOZ 23 HAZİRAN İBB SEÇİM SONUÇLARI

Beykoz 23 Haziran İBB seçim sonuçları merak ediliyor. Beykoz oy oranları açılan sandık sayısı gibi tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alacak.

BİNALİ YILDIRIM NE KADAR OY ALDI?

23 Haziran 2019 İstanbul seçim sonuçları kapsamında Binali Yıldırım'ın ne kadar oy aldığı henüz belli değil. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu’nun oyları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

31 MART'TA NE OLMUŞTU?

31 Mart yerel seçimleri sonuçlarına göre Beykoz Belediye Başkanı AK Partili Murat Aydın oldu. Beykoz belediye başkanının belli olduğu seçimlerde Beykoz yerel seçim adayları ise şu şekildeydi:

Saadet Partisi Muharrem Kaşıtoğlu

Bağımsız Türkiye Partisi İrfan Şahin

Türkiye Komünist Partisi Mehmet Murat Dilek

Vatan Partisi Esra İspalarli

Büyük Birlik Partisi Abdullah Demirel

Cumhuriyet Halk Partisi Coşkun Tosun

Adalet ve Kalkınma Partisi Murat Aydın

Demokrat Parti Şakir Mısırlıoğlu

İyi Parti Bilgehan Murat Miniç

Halkların Demokratik Partisi İzzettin Yaman

Demokratik Sol Parti İbrahim Uysal

Bağımsız Cabir Soylu

Bağımsız Kenan Pekşen

Bağımsız Murat Arda

MURAT AYDIN KİMDİR?

1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nde "Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları" konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti'den olmak üzere dördüncü kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçilmiş oldu.

1985 yılından bu yana fotoğraf sanatıyla ilgilenen Aydın, 2011 yılında "Yeryüzünden Portreler" ve 2018 yılında da "An'a Tanıklık" adlı kişisel sergilerini açtı.

BEYKOZ NÜFUSU KAÇTIR?

Beykoz nüfusu 2018 yılına göre 246.700 olarak açıklandı. Bu nüfus, 122.109 erkek ve 124.591 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,50 erkek, %50,50 kadındır.

BEYKOZ HAKKINDA

M.Ö. 900’lere dek uzanan geçmişi, İstanbul’da Osmanlı’nın fethettiği ilk yer oluşu, Sultan Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Anadoluhisarı ile şehrin en güzel ilçelerinden biri olan Beykoz, 1928 yılından bu yana ilçe statüsünde bulunuyor.

Boğazın kıyısında bu yeşillikler içindeki semtte görebileceğiniz pek çok tarihi ve doğal güzellikler var. manzarasına hayran kalacağınız Yuşâ Tepesi, Kiraz Festivali, müthiş doğası, yürüyüş parkurlarıyla Polonezköy, Anadolu Kavağı’ndaki Yoros Kalesi, enfes bir manzaraya sahip olan Anadolu Feneri, Emirgan’ın karşısında, Anadoluhisarı ile Çubuklı arasında bulunan ve yoğurduyla meşhur Kanlıca, Kanlıca’daki Mihrabad Korusu, Otağtepe’deki Fatih Korusu (Tema Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi), Hidiv Kasrı, Küçüksu Kasrı, Küçüksu’daki Mihrişah Sultan Çeşmesi, Anadoluhisarı Kalesi, Abraham Paşa Korusu (Beykoz Korusu), Anadoluhisarı semtinin arka sokakları ile Beykoz Mecidiye Kasrı gibi.

Beykoz’dan gelip geçen birçok ünlü sima da sayabiliriz. Bunlar arasında, Ahmet Mithat Efendi, Yalıköy'deki İshak Ağa Yokuşu'nda doğduğu evi görebileceğiniz Orhan Veli Kanık, yine Beykoz doğumlu olan Sadri Alışık, İstanbul Arkeoloji Müzesi’nin kurucusu Osman Hamdi Bey’i sayabiliriz.

Beykoz’daki iskelelerden kalkan vapurlar, Çubuklu’daki feribot iskelesinden kalkan feribotlar, Avrupa yakası ile rahat bir ulaşım imkânı sağlıyor.

Ayrıca ikinci köprü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bir ayağı da yine Beykoz’a bağlı Kavacık semtinde yer alıyor.