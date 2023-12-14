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Başkan Erdoğan-Biden görüşmesine vurgu: Türkiye'ye F-16 satışına destek
14 Aralık 2023 Perşembe 23:05:00 - Güncelleme:14 Aralık 2023 Perşembe 23:05:00

Başkan Erdoğan-Biden görüşmesine vurgu: Türkiye'ye F-16 satışına destek

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Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "(Türkiye'ye yönelik) F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD yönetimi olarak Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını desteklediklerini bir kez daha bildirdi.

Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi.

Kirby, iki liderin görüşmesinde, Gazze'deki son durumu ve İsrail-Filistin meselesini ele aldıklarını, ayrıca İsveç'in NATO üyelik sürecini de konuştuklarını belirtti.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin de yorum yapan Kirby, "(Türkiye'ye yönelik) F-16'ların modernizasyonu programını desteklemeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Etiketler : abd f-16 satış türkiye
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