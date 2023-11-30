30 Kasım 2023 Perşembe 22:27:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 22:27:00
ABD'den skandal ateşkes açıklaması: "Kalıcı barışı desteklemiyoruz"
Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.
Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı
Detaylar geliyor...
- Tüm camilerde yarın Filistin için dua edilecek
- Trump'a ikinci kez konuşma yasağı
- ABD'den skandal ateşkes açıklaması: "Kalıcı barışı desteklemiyoruz"
- Terör propagandasına geçit yok: TTB Merkez Konseyi görevden alındı
- Bakan Şimşek: Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz
- İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü