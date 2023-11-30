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ABD'den skandal ateşkes açıklaması: "Kalıcı barışı desteklemiyoruz"
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30 Kasım 2023 Perşembe 22:27:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 22:27:00

ABD'den skandal ateşkes açıklaması: "Kalıcı barışı desteklemiyoruz"

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Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı.

Beyaz Saray, Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemediklerini, ancak 7 günlük "insani ara"nın 8, 9, 10'a ve ötesine uzatılmasını görmek istediklerini açıkladı

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Etiketler : abd filistin gazze israil ateşkes
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