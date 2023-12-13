Beyaz Saray, İsrail'i ziyaret edecek
Kaynak: IHA
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, yarın İsrail'i ziyaret edecek.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 68'inci günde devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın yarın İsrail'i ziyaret edeceği bildirildi.
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson yaptığı açıklamada, Sullivan'ın iki günlük ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savaş Kabinesi üyelerinin yanı sıra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir araya geleceğini aktararak, görüşmelerde İsrail-Filistin arasındaki çatışmalardaki son gelişmelerin ele almasının beklendiğini ifade etti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in de önümüzdeki hafta İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.
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