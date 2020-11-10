10 Kasım 2020 Salı 15:59:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 15:59:00
Betül Demir'den iddialı açıklama! Kasımı ‘Toz Duman'a katacak
Eylül ayında 'Akustika' adlı albümünü piyasaya süren Betül Demir, bu kez yeni teklisi ''Toz Duman'' ile sevenlerinin karşısına çıktı.
Şarkısına, Murad Küçük yönetmenliğinde Kovid-19 önlemlerini dikkate alarak klip çeken Betül Demir, kasım ayına yeni duygusal parçasıyla damga vuracağını söyledi.
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