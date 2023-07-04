Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığınca, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığının emir komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca Bestler Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde operasyon yapıldığını belirtti.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI����— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 4, 2023
Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca;
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında,
Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca;
BESTLER-DERELER bölgesinde ATAK ve... pic.twitter.com/qIyQ4NAqko
Operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildiren Yerlikaya "Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Bu aziz millet sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.
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