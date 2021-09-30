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30 Eylül 2021 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 09:48:00

Beştepe'de kritik toplantı! İşte masadaki konular...

Kaynak: TRT

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Milli Güvenlik Kurulu, yoğun bir gündemle Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak.

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ulusal ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak

TRT Haber'de yer alan habere göre Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda, Afganistan'daki son durum ele alınacak. Bölgenin istikrara kavuşması için uluslararası alanda atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Afganistan kaynaklı göç baskısına yönelik alınan önlemler gözden geçirilecek.

İDLİB'E YÖNELİK ARTAN SALDIRILAR GÖRÜŞÜLECEK

Suriye'deki gelişmeler de kurulun gündemine gelecek. Özellikle İdlib'e yönelik artan saldırılar ile bölgede görevli Türk askerinin durumu görüşülecek.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEYLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleye ilişkin bir değerlendirme yapılacak.

Yurt içindeki Eren operasyonları ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında gelinen son durum ele alınacak.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER DE KONUŞULACAK

Ege, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler de MGK toplantısında konuşulacak.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Etiketler : Beştepe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ege PKK FETÖ ve DEAŞ
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