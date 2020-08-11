11 Ağustos 2020 Salı 15:54:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2020 Salı 16:02:00
Beştepe'de Başkan Erdoğan başkanlığındaki toplantı başladı
Savunma Sanayi İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na başkanlık etti.
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