Beştepe'de '15 Temmuz' konseri

İletişim Başkanlığı'nın organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Havuzlu Bahçe'de düzenlenen konserde, Fahir Atakoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu ile tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer sahne aldı. Fahir Atakoğlu'nun '15 Temmuz Destanı' isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.



Darbe girişiminin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken beste, 'İhanet, şeref, Marmaris, sela, çağrı, başkomutan, milletin evi, şehitler köprüsü ve demokrasi nöbeti' bölümlerinden oluştu.