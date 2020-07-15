Beştepe'de '15 Temmuz' konseri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel konser düzenlendi. Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fahir Atakoğlu'nun bestesi '15 Temmuz Destanı' ilk kez dinleyiciyle buluştu.
İletişim Başkanlığı'nın organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Havuzlu Bahçe'de düzenlenen konserde, Fahir Atakoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Çoksesli Korosu ile tasavvuf müziği sanatçısı Sami Savni Özer sahne aldı. Fahir Atakoğlu'nun '15 Temmuz Destanı' isimli bestesi de ilk kez dinleyicilerle buluştu.
Darbe girişiminin en önemli anlarını ve mekanlarını notalara döken beste, 'İhanet, şeref, Marmaris, sela, çağrı, başkomutan, milletin evi, şehitler köprüsü ve demokrasi nöbeti' bölümlerinden oluştu.
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