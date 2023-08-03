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03 Ağustos 2023 Perşembe 08:10:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 08:10:00

Beşiktaş'ta silahlı saldırı!

Kaynak: AA

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Beşiktaş'ta silahlı saldırıya uğrayan motosikletli ağır yaralandı.

Beşiktaş'ta motosikletiyle seyir halindeki 1 kişi silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Sinanpaşa Mahallesi Mumcu Bakkal Sokak üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan bir kişi silahlı saldırıya uğradı.

Henüz kimliği öğrenilemeyen saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlileri de yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Emniyet ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilere yönelik arama çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler : Beşiktaş Emniyet ekipleri 1 kişi silahlı saldırı
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