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Beşiktaş Çarşı'da Esenyurt sahnesi
04 Ağustos 2023 Cuma 08:07:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2023 Cuma 08:07:00

Beşiktaş Çarşı'da Esenyurt sahnesi

Kaynak: İHA

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Türkiye'nin gündemine oturan Esenyurt'taki kanlı baskının benzeri Beşiktaş'ta yaşandı. Sokak ortasındaki çatışmada bir kişi hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta infial yaratan tekel bayii baskının bir benzeri Beşiktaş Çarşı'da yaşandı. Motosikletle gelen ikilinin silahla ateş açtığı mekandan aynı şekilde karşılık verildi, arkada oturan Sertan Taylan Hayal vurularak öldü.

İstanbul'da önceki gece yine silah sesleri yankılandı. Beşiktaş Çarşı'da iddiaya göre motosikletli iki kişi, bir mekana kurşun yağdırdı. Mekandan çıkan bir çalışan da silahını çekip kaçan saldırganların arkasından hem koştu hem de ateş etti. Motosikletin arkasındaki Sertan Taylan Hayal (24) boynundan vurularak yere düştü; sürücü ise koşarak izini kaybettirdi. Hayal olay yerinde hayatını kaybederken, sokakta yürüyen Burak O. ile Önder Atakan K. da vurularak yaralandı; tedaviye alındı. Hayal'in mekana ateş açtığı silah polis tarafından ele geçirildi; yanındaki saldırgan ise aranıyor.

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Saldırı nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. İşletme sahibinin bir süre önce aynı sokakta devraldığı mekanda yıllardır çalışan güvenlik görevlisini kovduğu; yüklü miktarda para isteyen bu çalışanı ve yanındaki kişiyi adamlarıyla darp ettiği öne sürüldü. Dövülen ikilinin geçen hafta şikayetçi olduğu öğrenilirken, son saldırının da bu olayla bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.

SABIKASI KABARIK

Öldürülen Hayal'in kasten yaralama ve uyuşturucu ticareti gibi çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi. Hayal evli ve 1 çocuk babasıydı.

İSTANBUL'DA KANLI HAFTA

İstanbul'da son bir haftada işlenen cinayetler kan dondurdu. Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel baskınının görüntüleri infial yarattı. Bir gün sonra da GOP'ta bir taksici, yolcularının hasımları tarafından acılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Esenyurt İstanbul Sertan Taylan Haya
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