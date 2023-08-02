Belgrad Ormanı'nda yangınlara karşı polis denetimi
Kaynak: AA
Polis ekipleri, artan hava sıcaklıklarında sıklıkla meydana gelen yangınların engellenmesi için Belgrad Ormanı'nda denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Çevikkuvvet Köpek Eğitim Merkezi ve atlı birlikler Fatih Çeşmesi Mesire Alanı'nda bulunanlara bilgilendirici broşür dağıttı.
Toplum Destekli Şube Müdürlüğünden Komiser Cihan Ateş, basın mensuplarına, ormanlarda bilgilendirme ve denetim amaçlı görev yaptıklarını söyledi.
İSTANBUL'DA ORMANLAR DENETLENİYOR— 24 TV (@yirmidorttv) August 2, 2023
Dünya sıcak havayla mücadele ediyor. Sıcak havaya bağlı olarak ormanlar da tehdit altında. Bırakılan çöpler orman yangınlarına neden oluyor. Bunun önüne geçmek için İstanbul emniyetine bağlı polis ekipleri ormanlarda denetimleri sıkılaştırdı.... pic.twitter.com/Od9312XJF9
Yangınların önüne geçmek için insanları bilgilendirdiklerini belirten Ateş, "Bu orman yangınlarına sebebiyet veren cam kırığı parçaları, büyüteç görevi görerek ormanlarda yangına neden oluyor. Vatandaşları bu konuda bilgileniyoruz. Aynı zamanda TOMA araçlarımız 7-24 ormanımızda görev alıyor. Oluşabilecek en ufak bir tehlikeye karşı yeterli ekipmanla görevinin başında oluyor." dedi.
"DENETİMLERİN SÜRMESİNİ İSTİYORUM"
Piknikçilerden Veysel Seymen ise denetimlerin harika olduğunu söyledi.
Denetimlerin sürmesi gerektiğini ifade eden Seymen, "Vatandaş olarak da bizim biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Çöpümüze, ateşimize, çakmağımıza bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Bir sıkıntı yok. Denetimlerin sürmesini istiyorum. Mangal yakılmaması lazım. Ormanlarımızı korumamız gerekiyor." diye konuştu.
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