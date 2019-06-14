Belediye hizmetinde e-devlet dönemi
Başkan Yardımcısı Oktay, 73 ildeki 311 belediyede, hizmetlere tek tıkla ulaşmanın mümkün hale geldiğini söyledi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı Ankara'da yapıldı. Toplantıya katılan Başkan Yardımcısı Fuat Oktay, “Dijital Türkiye Platformu üzerinden 73 ilimizde bulunan 311 belediyemizin hizmetlerine tek tıkla ulaşmak mümkün hale gelmiştir” dedi.
BAŞKANLARA ÇAĞRI
“Çevrim içi yerel hizmetlerin yaygınlaştırılarak hizmet sunum hızının artırılması konusunda tüm belediye başkanlarımızı bir kez daha daha duyarlı ve yenilikçi olmaya davet ediyorum” diyen Oktay, “Belediye hizmetlerimizle milletimizin gönlünü kazanmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
SORUNLARA ÇÖZÜM
Fuat Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz 17 yıl boyunca, 81 ilimizde tıkanan süreçler ve birikmiş sorunlar için attığımız çözüm niteliğinde adımlar bunun göstergesidir. Belediyeleri her bakımdan güçlü kılmak amacıyla yeniden yapılanma çalışmaları da reform ajandamızın önemli gündem maddelerinden birisidir.”
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