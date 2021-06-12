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12 Haziran 2021 Cumartesi 13:47:00 - Güncelleme:12 Haziran 2021 Cumartesi 13:47:00

Belediye başkanına silahlı saldırı! Telefonda ‘işlem tamam' demiş

Kaynak: DHA

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Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıda bulunan H.A. ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Belediye Başkanına silahlı saldırı sonrası telefonda azmettirici olduğu öne sürülen T.K.'ya ‘işlem tamam' dediği belirtildi.

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıda bulunan H.A.'nın (29), olayın ardından bir binaya girdiği, zilini çaldığı daireden çıkan kadının cep telefonunu alarak azmettirici olduğu öne sürülen T.K.'yı (30) arayarak 'işlem tamam' dediği ortaya çıktı. İlçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatı ile bağlantılı olduğu değerlendirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, dün sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada H.A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Yaklaşık 7 metre mesafeden tabanca ile 5 el ateş eden H.A., koşarak bölgeden kaçtı. Makam aracını kendisine siper eden Başkan Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kurşunlar belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası önce azmettirici olduğu öne sürülen T.K., ardından da tetiği çeken H.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ZİLİNE BASTIĞI KADININ TELEFONUYLA GÖRÜŞMÜŞ

Soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafede köy yolunda araçta polis ekiplerince yakalanan H.A.'nın, olaydan sonra girdiği binada bir dairenin ziline bastığı, kapıyı açan kadından 'husumetlilerim peşimde cep telefonunuzla görüşebilir miyim?' diyerek cep telefonunu aldığı, ardından da T.K.'yi arayıp 'işlem tamam' dediği belirtildi. Kadının ise çevrede kapsamlı incelemelerde bulunan cinayet bürosu ekipleriyle durumu paylaştığı, telefonda aranan numaradan yol çıkan ekiplerin önce T.K.yi, ardından da H.A.'yı yakaladığı ifade edildi.

H.A.'nın üzerinde bulunan suç aleti silahın, el yapımı ruhsatsız tabanca olduğu ve içerisinde mermiler yer aldığı tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatı ile bağlantılı olduğu değerlendirilirken, şüphelilerin de sorguları sürüyor. Kentte karıştığı pek çok suçtan sabıkası olan H.A.'nin ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi. H.A.'nın ifadesinde kendisini azmettirenin olmadığını, saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini öne sürdü. H.A, Başkan Mustafa Bıyık'ın, isteğini yerine getirmeyip, kendisini dikkate almadığını gerekçesiyle tabancayla ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli T.A. ise suçlamaları reddetti. Haklarında ek gözaltı süresi alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Etiketler : BELEDİYE BAŞKANI SALDIRI Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti
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